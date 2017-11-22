Вопрос с возведением памятника к 100-летию Латвии обсуждается в Даугавпилсе на всех уровнях. Сторонники и противники этой идеи есть как среди депутатов, так и среди простых горожан.

Несмотря на подавляющее неодобрительное мнение горожан по поводу строительства нового памятного объекта, вопрос о выделении средств из бюджета на строительство будет рассмотрен на заседании городской думы уже в пятницу, 24 ноября.



На рассмотрение депутатов будет вынесено два смежных вопроса:

1. Заключение договора между Даугавпилсской городской думой и обществом "Latvijai-100" о перенятии прав на эскиз памятника "Saules kalnā".

2. Выделении суммы в размере 487 35,00 евро без учета налога из бюджета города 2018 года на реализацию проекта. Также планируется предусмотреть средства для восстановления Сада Единства.



Напомним, председатель общества "Latvijai-100" Геновефа Барковска 5 октября направила на имя председателя думы письмо с просьбой перенять права на эскиз памятника к столетию Латвии с целью начала реализации данного проекта. Со своей стороны общество готово продолжить организационную работу по сбору пожертвований на памятник.



В прошлый четверг, 16 ноября, на заседании финкома вице-мэр Айвар Здановский достаточно критично высказался в адрес работы общества, сделав акцент на том, что, по его информации, сумма пожертвований на сегодняшний день равна нулю.



Более того, А.Здановский обратил внимание на то, что по имеющейся у него информации, Даугавпилсская краевая дума не планирует участвовать в строительстве памятника. Соответственно, все финансовое бремя по возведению нового объекта ложится исключительно на бюджет городской думы.



Согласно документации диаметр памятника составит 7,5 метров, а его высота 2,5 метра.



Смета объекта включает в себя следующие позиции:



1. Разработка проекта - 19 500,- евро

2. Изготовление металлического профиля 200х200 по спецзаказу в количестве 100 штук - 95 000,-евро

3. Изготавление LED-технологий, их разработка и программирование в кострукции в количестве 100 штук - 304 650,-евро

4. Работы по бетонированию - подготовка основания - 53 200,- евро

5. Монтаж объекта - 15 000,- евро



Общая сумма на памятник без учета налога составляет 487 350,00 евро. В пятницу на заседании думы депутаты примут окончательное решение о судьбе памятника. Примечательно, что Даугавпилс - единственный город, который к 100-летию государства сделает Латвии такой дорогой (во всех отношениях) подарок.



В данном случае остается лишь один вопрос: Если сумма строения уже рассчитана и дума выделит средства на возведение объекта в полном объеме, что будет с пожертвованиями, которые все-таки планируется собрать?