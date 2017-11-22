25 и 26 ноября, благодаря тесному сотрудничеству Резекненской Государственной польской гимназии и Посольства Польши в Латвии, в малом зале концертного зала GORS, пройдет фестиваль фильмов Анджея Вайды—выдающегося польского режиссера театра и кино, сценариста и сценографа. В каждый из дней будут демонстрироваться три картины (с субтитрами на латышском языке).

Вход на все сеансы — свободный!



Кинорежиссер Анджей Вайда (6 марта 1926 - 9 октября 2016 г.) окончил престижную Киношколу в Лодзи. Дебютировал, как режиссер в 50-х гг. Вначале снимал короткометражные фильмы, в свою очередь в 1955 году на экраны вышла его полнометражная работа—фильм «Поколение». За свою карьеру А. Вайда получил около 40 разных кинонаград, в том числе «Оскар» (2000 г.) за выдающиеся заслуги в кинематографе — за «художественное видение истории, демократии и свободы». Президент Американской киноакадемии Роберт Реме сказал: «Показав поднебесные высоты и самые темные глубины европейской души, он вдохновил нас всех вновь познать силу нашей общей человечности».