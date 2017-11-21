Иностранные инвесторы в 2017 продолжали начавшееся в прошлом году снижение вложений в капитал зарегистрированных в Латвии предприятий. Об этом свидетельствует исследование Lursoft, базирующееся на данных Регистра предприятий, сообщает газета Dienas Bizness.

За 10 месяцев 2017 года объем прямых иностранных инвестиций в основном капитале латвийских компаний упал на 81,15 млн евро до 7,19 млрд евро, что, по существу, означает возвращение в прошлое – в 2013 год.



В расчете прямых накопленных инвестиций в основном капитале учитываются не только входящие инвестиции, но и уходящие, потому что принято, что в случае ликвидации предприятия уменьшается объем иностранного капитала или же доли капитала, принадлежащего иностранцу, перекупают резиденты Латвии, и инвестиции уходят из страны.



2016 год был первым за 25 лет независимой Латвии, когда объем аккумулированных иностранных инвестиций по сравнению с предыдущим годом уменьшился. Это уменьшение, по данным Lursoft, в прошлом году превысило 250 млн евро. Хотя в первой половине текущего года вложения иностранных инвесторов в основной капитал зарегистрированных в Латвии предприятий выросли на 36 млн евро и казалось, что уход инвесторов в прошлом, в 2017 году тенденция прошлого года может повториться.



В настоящее время уменьшение иностранных инвестиций в Латвии может указывать на ряд факторов – некуда инвестировать, нет возможностей заработать, проблемы с безопасностью и повышение налогов, которые становятся неприемлемыми для инвесторов, желающих вложить деньги в других странах.