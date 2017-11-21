Накануне Дня провозглашения независимости Латвии в Даугавпилс прибыла делегация из армянского города Эчмиадзина во главе с мэром Кареном Григоряном. Между главами двух городов был подписан меморандум о сотрудничестве.

Инициатором начала сотрудничества с армянским городом была Ливия Янковская, которая также присутствовала на встрече.



Гостям показали презентацию о Даугавпилсе, после чего мэр Эчмиадзина Карен Григорян выразил намерения тесно сотрудничать с Даугавпилсом.



Подписанный меморандум подразумевает сотрудничество в сфере культуры, образования, науки, экономики, спорта и туризма. Также меморандум подразумевает обмен опытом между городами.