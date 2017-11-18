Латгалия сильно пострадала от эмиграции — и в регионе опасаются, что если реформа школьной сети будет реализована в том виде, в котором предлагает Минобразования, ожидается новый отток жителей. Причем поедут они не в другие регионы, а за рубеж, сообщает программа «Личное дело» LTV7.

Цифры: 20 тысяч детей в 63 средних школах



Латгалия — самый восточный регион Латвии. Здесь проживает порядка 270 тысяч человек (269 702), из них около 20 тысяч — учащиеся 63 средних школ. Половина из них — латышские, то есть осуществляют обучение на госязыке, вторая половина — школы нацменьшинств и двухпоточные школы.



Самые густонаселенные учениками города — Даугавпилс и Резекне. В Даугавпилсе 12 средних школ, в них учатся 7,5 тысячи детей — общее число школьников в городе. При этом 1440 детей ходят именно в среднюю школу, то есть это десяти-, одиннадцати- и двенадцатиклассники. Если реформа Министерства образования будет реализована, число старшеклассников, по подсчетами министерства, в Даугавпилсе увеличится до 1600.



В Резекне семь средних школ и около 3,5 тысячи учащихся. Из них в старшей или средней школе — 667. После реформы старшеклассников в Резекне должно стать 900.



Даугавпилс: школы — ответственность самоуправления



В Даугавпилсе сейчас работают 12 средних школ. Министерство считает, что из них надо оставить только шесть. За городом и вовсе предлагают оставить только одну среднюю школу — в Илуксте.



Шестая средняя школа имени Райниса — одна из старейших в Даугавпилсе. В последние годы ей всё сложнее привлекать учеников в средние классы. В связи с этим самоуправление готово рассмотреть вопрос о её реорганизации. Это тот редкий случай, когда мнение аналитиков совпадает с мнением самоуправления. Если Шестой средней школе не удастся набрать 10-й класс в следующем году, то она будет реорганизована в основную школу.



«Мы несколько лет назад закрыли шесть учебных заведений в городе Даугавпилс. Это главным образом основные школы, которые были в различных районах, подальше от центра. Эти здания стоят пустые, они не используются, потому что никому они в данный момент не нужны»,— заявил Янис Дукшинскис, депутат Даугавпилсской думы.



Даугавпилс — один из немногих городов, где есть не только общежития для студентов, но и для школьников. По данным местной думы, в городских школах учится примерно тысяча школьников из регионов и соседних городов.



В общежитии для учеников даугавпилсских средних школ проживание стоит примерно 40 евро в месяц. Живут здесь в основном ученики из соседних городов — Екабпилса и Прейли.



Общежитие находится в здании, где раньше занималась группа продлённого дня. На первом этаже живут мальчики, на втором — девочки. Это 12 учеников городской гимназии, 16 учеников школы Saules и один ученик Польской гимназии. Здание отремонтировали 10 лет назад, в комнатах и общих помещениях — полный порядок. Одни переезжают в общежитие, чтобы сэкономить время — дорога до городской школы из регионов занимает около часа. Другие экономят деньги. Ежедневная поездка на транспорте обходится дороже проживания в школьной гостинице.



Если реформу реализуют, такие общежития должны будут появиться и в других городах. Впрочем, регион может столкнуться с другой проблемой. Глава управления образованием Дагуавпилского края Янита Зараковска встретится с журналистами не смогла, однако в телефонном разговоре отметила: если школы в крае реорганизуют, то семьи скорее уедут жить не в Даугавпилс, а в Ригу. Или что хуже — за рубеж.



Резекне: рекомендации министерства противоречат стратегии развития города



В городе предлагают оставить пять школ вместо семи. Резекненские Третья и Вторая средняя школа в числе тех, которые следовало бы реорганизовать.



«В плане качества знаний здесь я хотела бы возразить. Наверное, у министерства есть какие-то цифры, может, какой-то год был не самый удачный. Но у меня под рукой результаты прошедшего учебного года, и по централизованным экзаменам средняя оценка — это 57,28. То есть достаточно хороший результат»,— рассказала Лидия Остапцева, экс-директор Резекненской 3-й средней школы, зампредседателя Резекненской городской думы.



В Управлении образования говорят: рекомендации министерства идут вразрез со стратегией развития города. В ней указано, что Резекне будет развивать Вторую среднюю школу.



В Резекненском крае, согласно плану реформы, должна остаться одна средняя школа вместо шести. В самоуправлении говорят, что они закрыли 11 школ за 10 лет, из-за чего потеряли тысячу учеников. Они теперь ездят учиться в Резекне.



«Мы уже начиная с территориальной реформы, которая была в 2009 году, целенаправленно идем к тому, чтобы сделать четыре развитых центра, в которых находятся эти средние школы — одни из больших, которые могут работать на весь край. Это Кауната, Малта, Наутрене и Дрицаны»,— заявил Гунтар Скудра, глава Управления образования Резекненского края.



В перечисленные школы инвестировали средства — за деньги еврофондов отремонтировали здания и кабинеты. Самоуправление рассчитывает, что это привлечет учеников. Не так давно Резекненский край вложился и в Лузнавскую профессиональную среднюю школу, вот только её всё равно пришлось закрыть. Ремонта и новых технологий оказалось недостаточно, чтобы желающих учиться стало больше.



Министерство образования считает, что надо превратить Вилянскую среднюю школу в основную. Главный аргумент — неважные оценки учеников и слабая спортивная инфраструктура. На месте выяснилось, что самоуправление уже вложило примерно 300 тысяч евро в строительство нового стадиона — и готово инвестировать ещё два миллиона, чтобы построить спортивный холл.



«У нас в городе школьный стадион и городской стадион. Да, они требуют уже реконструкции. Школьный стадион будет сдан весной, потому что в связи с погодой его не смогли осенью сдать»,— рассказала Екатерина Иванова, председатель Вилянской краевой думы.



В планах самоуправления — отремонтировать городской стадион и построить спортивный зал. Оба проекта на стадии разработки, для строительства спортивного зала хотят взять кредит.



Низкие оценки на централизованных экзаменах директор Вилянской школы объясняет тем, что у школы есть вечерний поток. Прием на вечернюю программу недавно остановили, а уже поступившим ученикам осталось доучиться два года.



Аналитики считают, что после реформы ученики из Виляны могли бы ездить учиться в Резекне или Варакляны. В самой школе преподаватели и ученики убеждены, что Вараклянская школа слабовата. Одна из учениц призналась: если бы пришлось менять школу, то уехала бы в Резекне. Там, как и в Даугавпилсе, есть общежития для учеников средних школ.



В городской школе на одной параллели должно быть по меньшей мере два класса, в каждом из которых — по 25 учеников минимум. В сельских учебных заведениях — другие нормы: по одному классу с 15 учениками в каждом, ранее указал в интервью LTV министр образования Карлис Шадурскис.



Это, однако, не единственная проблема. Недостаточное качество образования – беда не только маленьких сельских школ, показало сделанное по заказу Минобразования исследование. Тем же грешат школы в столичных микрорайонах, заявил глава исследовательской группы, экономгеограф Янис Турлайс.



Создатели интерактивной карты латвийских школ заявили, что в существующем виде сеть работает неэффективно и не обеспечивает высоких результатов на централизованных экзаменах.



Исследование призвано дать сведения об оптимальной модели развития латвийской сети школ. Оно рассматривает и число школ, и качество преподавания в более чем 700 общеобразовательных учреждениях, где в общей сложности обучается 200 тысяч школьников.



В школах профильного образования, например, в музыкальных, результаты экзаменов могут быть хуже, чем в обычных школах. А потому результаты централизованных проверок знаний школьников не могут стать причиной для закрытия учебного заведений, считают в Министерстве образования.



В рамках исследования рабочая группа изучала и то, насколько где школы доступны, учитывая место жительства учеников. «Сегодня мы будем говорить только об общеобразовательных средних школах. И в Латвии детей хватит только на 130 средних школ. Это если мы в сельских регионах сохраним только те школы, где среднее образование получает не менее 60 детей. Что на самом деле тоже не блестящий показатель. В настоящее время школ больше 300, и получается так, что примерно 180 следовало бы реорганизовать – следовало бы снизить их уровень до основных. Потому что необоснованно поддерживать там этап средней школы, если нет параллельного класса или, как в некоторых удаленных местах, нет даже столько детей, чтобы укомплектовать один класс. Преобразования должны касаться и основных школ, и даже начальных, если в тех – всего полтора десятка учеников», - пояснил Турлайс.



При этом оптимизация школ, можно сказать, застряла на плохих дорогах.