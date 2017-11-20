Орденский капитул Латвии принял решение отнять Крест Признания III степени у ассоциированного профессора Факультета Социальных знаний Кафедры права Даугавпилсского университета Зенона Индрикова. Как сообщает LETA, эта формальность необходима после того, как Индриков самолично отказался от ее получения, подготовив заранее свое решение в письменном виде.

Причины, побудившие Индрикова отказаться от государственной награды, неизвестны.



Индриков родился в 1938 году в Аглонской волости, учился в Академии МВД СССР, затем занимал должности заместителя главы Управления милиции и Управления МВД, а также возглавлял рижское отделение Минской высшей школы МВД при советской власти.



После восстановления независимости Латвии Индриков был заместителем тогдашнего министра внутренних дел Ивара Годманиса, затем стал ректором Полицейской академии. После этого продолжил работу в Даугавпилсском Университете.