11 и 12 ноября в Риге состоялся ежегодный международный семинар великого мастера каратэ Садасшиге Като (9 дан).

Семинар собрал более 150 участников из Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, Швеции, Дании. Проводился семинар по разделам кумитэ (поединки), Ката (показательные) и хапкидо (самооборона).



Садасшиге Като подробно разбирал и показывал спортсменам и тренерам технику ударов, блоков и перемещений.



Даугавпилс на данном семинаре представляли спортсмены SOCHIN каратэ клуба (президент Сергей Иванько 4 дан).



В конце семинара состоялся экзамен на черные пояса. В этом году количество спортсменов, сдающих экзамен, было весьма значительно, учитывая, что сдавали экзамен от 1 (начального) дана до 7 дана.



Экзамен был интересен спортсменам SOCHIN – Денису Куранову, Алисе Иванько, которые весной 2018 готовятся сдать мастеру Като экзамен на черный пояс, а также Арманду Гросбергу, который будет готов для экзамена через 1.5 года.



Также на семинаре много знаний и практики получили начинающие спортсмены - Максим Линденов и Илья Семенов.



Впереди у спортсменов SOCHIN много стартов по олимпийскому каратэ.