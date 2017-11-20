16 ноября в Даугавпилсе сдали в эксплуатацию несколько участков дорог. По проекту ремонтировали сразу три участка: улицу Пумпура от Баускас до Сигулдас, улицу Сигулдас от Пумпура до Силикату и улицу Силикату от Сигулдас до Елгавас.
Общая протяженность реконструированных улиц – 1102 метра. Здесь построили асфальтное покрытие, обустроили современное освещение, систему ливневой канализации, перестроили водопроводные сети.
Общая стоимость проекта составила около 700 тысяч евро.
Общая стоимость проекта составила около 700 тысяч евро.