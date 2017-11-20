16 ноября в Даугавпилсе сдали в эксплуатацию несколько участков дорог. По проекту ремонтировали сразу три участка: улицу Пумпура от Баускас до Сигулдас, улицу Сигулдас от Пумпура до Силикату и улицу Силикату от Сигулдас до Елгавас.

Общая протяженность реконструированных улиц – 1102 метра. Здесь построили асфальтное покрытие, обустроили современное освещение, систему ливневой канализации, перестроили водопроводные сети.



Общая стоимость проекта составила около 700 тысяч евро.