Депутаты Даугавпилсской городской думы на внеочередном заседании, созванном по инициативе депутатов "Согласия", проанализировали вопросы задержек самоуправления в освоении еврофондов на общую сумму 30 894 567 евро.

Рассматривая вопросы о проблемах финансирования Даугавпилсской региональной больницы, необходимости пересмотра критериев государственной поддержки проектов по утеплению школ и детских садов и возможности получения дополнительного финансирования в проектах по строительству нового путепровода, школы Саулес и целого ряда учебных заведений города, коалиционные депутаты, в том числе, мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс (СЗК) и депутат городской думы Янис Лачплесис (Единство/Латгальская партия) воздержались, тем самым не поддержав данную инициативу.



Как на заседании рассказал экс-мэр Андрей Элксниньш (Согласие), ещё 22 мая и 28 июля этого года Даугавпилсская городская дума получила замечания от Министерства финансов о том, что необходимо увеличить интенсивность освоения средств еврофондов. Тем временем на 18 октября Даугавпилс поднялся на первое место в Латвии по задержкам в освоении еврофондов.



"Нас беспокоит, что мэр города Рихард Эйгимс (СЗК) ничего не делает на уровне правительства и профильных министерств для улучшения сложившейся ситуации. В проекте по развити промзоны в Крыжах нет гарантий от Латвийской железной дороги о строительстве железнодорожной ветки за 2 миллиона евро, не ясно достигнем ли мы заявленных результатов в проекте по подключению к центральному водоснабжению на Юдовке, под вопросом утверждение проекта на строительство дамбы для избежания затоплений", - рассказал Элксниньш.



"Городская дума уже отказалась от таких ранее заявленных проектов как реновация 28-го детского садика, приведения в порядок детско-юношеского центра "Яуниба", Польской гимназии. Мы потеряли возможность заявиться на прямую дотацию государства на ремонт транзитных улиц города, ДРБ заканчивает год с огромными убытками, и нет никакой ясности, кто их будет компенсировать. В бюджете государства на эти нужды средства не предусмотрены. Нам важно, чтобы город развивался. Смотреть, как он тонет с некомпетентными руководителями, мы не собираемся", - подытожил А. Элксниньш.



Депутаты городской думы Ингуна Кокина и Рейнис Йокстс поблагодарили депутатов за заботу о руководимых ими учреждениях, и заверили, что обязанность как чиновников думы и мэра города - обеспечить защиту интересов города и решение сложившихся проблем.