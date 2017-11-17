На внеочередном заседании Даугавпилсской городской думы, рассматривая вопросы задержек самоуправления в освоении еврофондов на общую сумму 30 894 567 евро, финансовые проблемы в Дагавпилсской региональной больнице и критерии государственной поддержки проектов по утеплению школ и детских садов, вице-мэр Игорь Прелатов своим поведением вызвал недоумение присутствующих на заседании депутатов и работников городской думы.

В то время, когда депутат городской думы Ливия Янковска задавала ответственным работникам вопросы о возможных решениях рассматриваемых проблем, у И.Прелатова, будучи ответственным вице-мэром за происходящее в сфере европроектов, по всей видимости сдали нервы, и он обратился к исполнительному директору с просьбой о необходимости проведения медицинских проверок депутатам, советуя обратиться к медицинским специалистам.Высказывания И.Прелатова вызвали недоумение у присутствующих. Исполнительный директор Инга Голдберга назвала заданный вопрос некорректным.Экс-мэр Андрей Элксниньш (Согласие), высказал замечание И.Прелатову о том, что тот не имеет права указывать остальным коллегам на вопросы, которые им задавать, и у него нет права ставить диагнозы. В случае с проблемами концентрации, А.Элксниньш предложил И.Прелатову обратиться к наркологу.Реагируя на данное замечание, И.Прелатов разошелся и предложил и А.Элксниньшу отправиться к специалисту - проктологу, со всеми своими предложениями.