С сегодняшнего дня, 20 ноября, для поездок за границу больше не будут действительны паспорта жителей Латвии, выданные на срок 50 лет, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ).

С 20 ноября для поездок за границу будут не годны паспорта граждан, выданные с 1 июля 2002 года по 19 ноября 2007 года сроком на 50 лет, и паспорта неграждан, выданные с 10 апреля 1997 года по 19 ноября 2007 года сроком на 50 лет.



Ранее обладатели таких паспортов могли ездить в шенгенские страны. Паспорта, выданные на 50 лет, будут по-прежнему действительны на территории Латвии.