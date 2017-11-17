Вопрос о необходимости возведения памятника к 100-летию Латвии в Даугавпилсе обсуждается уже долгое время.
После того как выяснилось, что у общественных организаций на дорогостоящий проект денег нет, в процесс включилась Даугавпилсская дума.
На комитете по развитию, а следом и на финансовом комитете депутаты городской думы поддержали проект по возведению памятника по эскизу Ивара Майлитиса «Saules kalnā». Объект будет состоять из сотни вертикальных элементов, оснащенных LED-лампочками.
Ориентировочная стоимость проекта – 589 тысяч евро. Средства на возведение памятника будут предусмотрены в бюджете города на следующий год, при этом также будет организован сбор пожертвований. Предположительно, памятник Saules kalnā появится в городе уже в следующем году.
На комитете по развитию, а следом и на финансовом комитете депутаты городской думы поддержали проект по возведению памятника по эскизу Ивара Майлитиса «Saules kalnā». Объект будет состоять из сотни вертикальных элементов, оснащенных LED-лампочками.
Ориентировочная стоимость проекта – 589 тысяч евро. Средства на возведение памятника будут предусмотрены в бюджете города на следующий год, при этом также будет организован сбор пожертвований. Предположительно, памятник Saules kalnā появится в городе уже в следующем году.
Вроде как и памятник поставили, и дно болота укрепили...
И вроде бы ничего особенного, но когда ЭТИХ КОЛОВ МНОГО - ОНИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ПАМЯТНИК НЕВИДАННОЙ КРАСЫ !
Ротко со своими квадратами нервно курит в сортире...
25 октября стоимость была - около 400 тысяч
16 ноября уже 589!!! тысяч - за три недели +189 тысяч.
И деньги, что характерно, находятся, а на автобусы, на ремонты дорог и на... можно продолжать бесконечно - их нет!!