Депутаты Даугавпилсской городской думы от "Согласия" запросили созвать внеочередное заседание городской думы по вопросам задержек самоуправления в освоении еврофондов на общую сумму 30 894 567.00 евро.

Напомним, что по данному показателю Даугавпилс находился на первом месте по стране.



Оппозиционные депутаты предложили принять решения о необходимости предоставить на заседание городской думы детальный доклад о ходе освоения европейских фондов и причинах задержек в подаче европроектов. Также предлагается рассмотреть финансовые проблемы в Даугавпилсской региональной больнице.



"Согласие" предлагает Министерству экономики пересмотреть критерии государственной поддержки проектов утепления школ и детских садиков, что позволит самоуправлению получить больше средств. Одновременно депутаты предложили обратиться к премьеру Латвии Марису Кучинскису с просьбой выделить необходимое финансирование для успешного завершения проектов строительства нового путепровода, школы Саулес и целого ряда учебных заведений города, средства на которые сегодня городской думой берутся в кредит.



Напомним, что ранее экс-мэр Андрей Элксниньш (Согласие) многократно задавал вопросы Рихарду Эйгимсу (СЗК) касательно обещанного дополнительного финансирования проектов самоуправления со стороны Союза зелёных и крестьян (СЗК).



Внеочередное заседание пройдёт в пятницу, 17 ноября, в 8 утра в помещениях Даугавпилсской городской думы.