На заседании комитета по Образованию и культуре депутаты заслушали доклад Михаила Енбаева о состоянии спортивных баз Даугавпилса и их дальнейшем развитии.

На сегодняшний день состояние дел со спортивными базами оставляет желать лучшего. Так, например, Даугавпилсский ледовый дворец нуждается в реконструкции, спортивная база "Дзинтариньш" - в расширении, а спортивный комплекс "Celtnieks" и вовсе устарел. Говоря о легкоатлетическом манеже, несмотря на то, что он отремонтирован, зданию нужна реновация фасада. Спортивной базе на ул.Кандавас требуется замена полов и реконструкция системы вентиляции.



В ближайшее время нужно также решать вопрос о переносе тира. Сейчас идут работы в спортивном зале, расположенном во Дворце Культуры. Зал для бокса планируется перенести в новые помещения на ул.Циетокшня.



Вся полученная информация депутатам городской думы необходима для составления бюджета на 2018 год, чтобы спланировать расходы на развитие спорта в Даугавпилсе.