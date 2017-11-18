Сегодня в Даугавпилсе пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню Независимости Латвии.

Управление Коммунального хозяйства доводит до сведения автоводителей, что в связи с салютом 18 ноября в период времени с 20:00 до 22:00 будут действовать ограничения движения в районе парка Дубровина и на прилежащих улицах.

Движение будет организовано согласно схеме.

Водителем следует внимательно следить за знаками организации дорожного движения.