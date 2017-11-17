14 ноября в Центре латышской культуры прошло мероприятие, посвященное Дню социального работника. Здесь собрались представители той профессии, в которой не бывает случайных людей, потому что их труд – это каждодневная забота о тех, кто попал в беду, оказался без попечения родителей, стал жертвой непредвиденных житейских обстоятельств. Социальные работники Даугавпилса – настоящие профессионалы, которые выполняют свой долг и никогда не унывают.

За добросовестный труд грамотами были награждены коллективы Социальной службы города, детского дома-приюта «Приедите» и Даугавпилсского территориального центра социального ухода пенсионеров.



В фойе Центра латышской культуры была устроена выставка детских конкурсных работ на тему «Моя мама – социальный работник». В нем приняли участие и дети из детского дома, которые рисовали своих воспитателей. Самому младшему участнику конкурса всего год и 8 месяцев. Все участники получили призы.



Ну и конечно, была большая развлекательная программа. Легкие на подъем представители социальной сферы участвовали в конкурсах и соревнованиях. Праздник стал хорошей передышкой среди нелегких, полных забот будней социальных работников.