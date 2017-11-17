В праздничный субботний день, 18 ноября, стоимость проезда в городском общественном транспорте будет снижена на 50%. Подобная льгота действует по-воскресеньям, поэтому 19 ноября горожане и гости города будут ездить в трамваях и автобусах за полцены.

Несмотря на то, что 20 ноября признан в этом году в Латвии выходным днем, тем не менее, в этот день цены на проезд в общественном транспорте Даугавпилса снижены не будут, и пассажирам придется покупать "полный" билет.



Напомним, Даугавпилсская дума утвердила правила, согласно которым в дни государственных праздников бесплатного проезда в общественном транспорте не бывает. Единственным исключением является День города. В то же время в Риге 18 ноября в трамваях, троллейбусах и автобусах проезд бесплатный.