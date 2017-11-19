Отгуляв главные ноябрьские праздники, город постепенно начинает готовиться к зимним праздникам. Традиционно к зиме Даугавпилс одевается в праздничное убранство. Специалисты Управления коммунального хозяйства рассказали, что в этом году горожан ожидает множество сюрпризов.

Рождественская пора в этом году пройдет в Даугавпилсе под названием «Звучащее Рождество». Соответственно, в этом году город будет украшен с использованием элементов, которые относятся к миру музыки.



Домик Гномов в этом сезоне будет обновлен в соответствии с выбранной тематикой. Появятся в нем и новые персонажи. Также планируется поставить отдельные домики для некоторых гномов, чтобы горожане могли понаблюдать за ними через окошки.



Крепость к новогодним праздникам приобретет особую красоту благодаря новому декору.



Специалисты, готовясь к праздникам, не раскрывают всей информации о готовящихся сюрпризах, предлагая горожанам дождаться и насладиться красотою Даугавпилсских зимних улиц воочию.



Пройдет также традиционный конкурс рождественского оформления, к которому горожан приглашают готовиться уже сейчас. Необходимо поддержать девиз и использовать тему в оформлении зданий и территорий, фантазируя на тему звуков Рождества.