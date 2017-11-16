В большинстве своем эмигранты, которые покинули Латвию, прочно обосновались на месте жительства за границей, но многие из них могут вернуться на родину, когда достигнут пенсионного возраста, такое мнение в рамках своего выступления на ежегодном отраслевом форуме Baltic Real Estate Leaders Forum (BREL) высказал профессор эконометрии Латвийского университета Михаил Хазан.
По его словам, примерно 30% латвийских эмигрантов заявили, что они могут рассматривать возможность возвращения в Латвию при выходе на пенсию. «Это желание на самом деле означает дополнительную возможность для тех, кто занимается недвижимостью, - сказал Хазан. – Эти люди неохотно продают свою недвижимость в Латвии, они предпочитают придержать ее, чтобы потом вернуться сюда с хорошей пенсией». Возможно, тогда они смогут улучшить свои жилищные условия, возможно, они захотят поселиться в хороших домах престарелых либо получать уход на дому. В любом случае, это будет важный сегмент населения Латвии, предположил Хазан.
Число вернувшихся в Латвию составляет примерно 25% от числа уехавших из нее в этом же году, сказал он.
Потенциал для будущей эмиграции в Латвии все еще большой, хотя число желающих уехать из страны немного снизилось в 2016 году, подчеркнул Хазан. В 2014-2015 годах число респондентов в работоспособном возрасте, кто определенно хочет уехать из страны, составляло 20%, в 2016 году таких желающих, согласно опросам, стало 15%. При этом, по словам экономиста, среди жителей в возрасте 18-34 лет, у кого в семье есть ребенок до 18 лет, 5,4 процентных пункта тех, кто собирается покинуть Латвию, что означает потерю демографического потенциала.
Демографическая ситуация в Латвии драматическая, но улучшить ее все же может помочь иммиграция из-за рубежа, считает экономист.
Миграция и иммиграция также могут помочь заткнуть «дырки» на рынке труда, отметил он, указав, что в Литве и Латвии, в Польше и Румынии в иммиграции доминирующее количество занимают именно реэмигранты, в то время как во многих других странах ЕС в иммиграции доминируют приехавшие в эти государства иностранцы. В Эстонии этот показатель складывается 50 на 50: эмигранты и приехавшие иностранцы.
Количество эмигрирующих из Латвии жителей постепенно снижается, однако оно все еще выше докризисного уровня, сказал Хазан. Согласно официальной статистике, в 2010 году из Латвии выехали немногим больше 50 тыс. жителей, при этом приблизительно 32 тысячи переехали в Великобританию, в 2013 году страну покинули около 33 тысяч человек, а в 2016 году – чуть меньше 25 тысяч. Первое место по эмиграции для латвийцев занимает Великобритания, однако все большую роль играет Германия.
В Литве поток эмигрантов также остается ниже докризисного уровня с тенденцией к росту. При этом число возвращающихся в страну составляет от 25 до 40% от потока уехавших, а приток иностранных иммигрантов в Литву остается на низком уровне. В 2010 году из страны выехало почти 70 тыс. человек, в 2011 году этот показатель слегка превысил отметку в 70 тыс. человек, в 2013 – 56 тыс., а в 2016 – приблизительно 54 тыс., что на несколько тысяч превышает уровень 2015 года. Первое место по популярности среди литовских эмигрантов также занимает Великобритания, затем – Германия.
В Эстонии поток эмигрантов уменьшается, но все еще немного превышает докризисный уровень. В 2015-2016 годах приток реэмигрантов составлял равное количество с эмигрантами – в сравнении с 30% в предыдущие годы. В то же время приток иностранцев (в основном из России и Украины) в страну позитивный и показывает рост впервые с 2000 года. В 2010 году из Эстонии эмигрировали примерно 11 тыс. человек, самое большое количество эмигрантов пришлось на 2012 год – приблизительно 13 тыс. человек, а в 2016 году этот показатель опустился до приблизительно 9 тыс. человек. На первом месте среди стран, куда уезжают эстонцы – страны Скандинавии.
Страны Балтии должны считаться с изменениями в демографической и иммиграционной ситуации, подчеркивает профессор. Балтия должна вести более умную иммиграционную политику, привлекать трудовую миграцию и зарубежных студентов, а также обеспечить систему поддержки для реэмигрантов и разработать демографические стимулы, чтобы повысить рождаемость, отметил Михаил Хазан.
Число вернувшихся в Латвию составляет примерно 25% от числа уехавших из нее в этом же году, сказал он.
Потенциал для будущей эмиграции в Латвии все еще большой, хотя число желающих уехать из страны немного снизилось в 2016 году, подчеркнул Хазан. В 2014-2015 годах число респондентов в работоспособном возрасте, кто определенно хочет уехать из страны, составляло 20%, в 2016 году таких желающих, согласно опросам, стало 15%. При этом, по словам экономиста, среди жителей в возрасте 18-34 лет, у кого в семье есть ребенок до 18 лет, 5,4 процентных пункта тех, кто собирается покинуть Латвию, что означает потерю демографического потенциала.
Демографическая ситуация в Латвии драматическая, но улучшить ее все же может помочь иммиграция из-за рубежа, считает экономист.
Миграция и иммиграция также могут помочь заткнуть «дырки» на рынке труда, отметил он, указав, что в Литве и Латвии, в Польше и Румынии в иммиграции доминирующее количество занимают именно реэмигранты, в то время как во многих других странах ЕС в иммиграции доминируют приехавшие в эти государства иностранцы. В Эстонии этот показатель складывается 50 на 50: эмигранты и приехавшие иностранцы.
Количество эмигрирующих из Латвии жителей постепенно снижается, однако оно все еще выше докризисного уровня, сказал Хазан. Согласно официальной статистике, в 2010 году из Латвии выехали немногим больше 50 тыс. жителей, при этом приблизительно 32 тысячи переехали в Великобританию, в 2013 году страну покинули около 33 тысяч человек, а в 2016 году – чуть меньше 25 тысяч. Первое место по эмиграции для латвийцев занимает Великобритания, однако все большую роль играет Германия.
В Литве поток эмигрантов также остается ниже докризисного уровня с тенденцией к росту. При этом число возвращающихся в страну составляет от 25 до 40% от потока уехавших, а приток иностранных иммигрантов в Литву остается на низком уровне. В 2010 году из страны выехало почти 70 тыс. человек, в 2011 году этот показатель слегка превысил отметку в 70 тыс. человек, в 2013 – 56 тыс., а в 2016 – приблизительно 54 тыс., что на несколько тысяч превышает уровень 2015 года. Первое место по популярности среди литовских эмигрантов также занимает Великобритания, затем – Германия.
В Эстонии поток эмигрантов уменьшается, но все еще немного превышает докризисный уровень. В 2015-2016 годах приток реэмигрантов составлял равное количество с эмигрантами – в сравнении с 30% в предыдущие годы. В то же время приток иностранцев (в основном из России и Украины) в страну позитивный и показывает рост впервые с 2000 года. В 2010 году из Эстонии эмигрировали примерно 11 тыс. человек, самое большое количество эмигрантов пришлось на 2012 год – приблизительно 13 тыс. человек, а в 2016 году этот показатель опустился до приблизительно 9 тыс. человек. На первом месте среди стран, куда уезжают эстонцы – страны Скандинавии.
Страны Балтии должны считаться с изменениями в демографической и иммиграционной ситуации, подчеркивает профессор. Балтия должна вести более умную иммиграционную политику, привлекать трудовую миграцию и зарубежных студентов, а также обеспечить систему поддержки для реэмигрантов и разработать демографические стимулы, чтобы повысить рождаемость, отметил Михаил Хазан.
Именно эту мелодию шлемазгл Мозес таки мурлыкает себе под нос, пока соседская шикса не сделает ему на целый день мишугене копф.
выбирают Штаты.
Плюс булочки развозить за ещё $1500 в стране, где нет ксенофобии,- все иммигранты.
Чистота, порядок.
А когда люди были здесь, ВЫ О НИХ ДУМАЛИ ?
Жопы свои и родственников по агентствам пристраивали.
Теперь сидите и не воняйте.