Ольга Гимбут — даугавпилчанка, чья жизнь никогда не была связана с творчеством. Химик-биолог по образованию, занятая в сфере красоты и здоровья, в один день почувствовала отчетливое желание написать книгу, актуализировав в ней ситуации, которые каждый из нас проживает каждый день. Так начался новый этап в ее жизни.

Редакция портала «Наша» встретилась с Ольгой, чтобы поговорить о книге, идеях и помыслах, с которыми Ольга делится со своими слушателями на канале Youtube.- Все началось с того, что моя дочь стала задавать мне взрослые вопросы. Я поймала себя на том, что мне надо открыться этим вопросам и начать диалог. К сожалению, в нашем детстве у нас не было возможности вести доверительные разговоры с родителями — это не было принято. Причем не в отдельно взятых семьях, а повсеместно. Каждый из нас знает как это — оставаться наедине со своими нерешенными вопросами. Обдумывая эту проблему, в одно утро мне пришла идея начать писать книгу. Я взяла лист бумаги, ручку... и так родилась Лола.- Да, Лола — это собирательный образ. Я не пишу книгу о себе. Конечно, в каких-то эпизодах описывается и мой опыт, но чаще всего моя героиня решает те вопросы, на которые всем нам так необходимы ответы.- Не только. В основе книги и любовь, и дружба, и отношения другого характера. Проблемы, которые рождаются в этих отношениях. Те ситуации, справляться с которыми нас не учили.- Обозначить конечную цель нельзя. Это книга-диалог, книга-побудитель, книга-внутренний разговор. Мне важно, чтобы мой читатель/слушатель примерял каждую ситуацию на себя, задавал сам себе вопросы и находил к ним свои ответы, подбирал свои собственные ключи. Иногда мы видим ситуацию однобоко, а в моей книге читателю/слушателю ситуации открываются с разных сторон — и появляется выбор.- Память солнечно сплетения. Почему такое название? Надо понимать, что мы отражаем все, что было с нами в детстве. Как правило, все наши поступки и реакции связаны с тем, что мы уже пережили в бессознательном возрасте. Лола — главная героиня — из главы в главу вспоминает свой жизненный путь, анализирует свои действия, задает себе вопросы. Моя задача — дать возможность читателю/слушателю прожить ее переживания на себе, проникнуть в глубинную суть проблемы, оценить ситуацию и открыть в себе понимание тех ситуаций, которые волнуют его лично.- Да, моя книга не печатная, и ее нельзя прочитать в интернете. Каждую главу я читаю сама в своем канале YOUTUBE. Конечно, это занимает куда больше времени, чем просто разместить текст на сайте, но, по моему мнению, таким образом книга становится «живой». Более того, когда человек слушает книгу, у него больше возможности сосредоточиться на ее смысле. Я же, как автор, могу расставить акценты на главном, позволить своему слушателю почувствовать нюансы каждой описываемой ситуации.- Около полутора тысяч слушателей. И это несмотря на то, что канал открыт только в октябре, ему нет еще и месяца.- Нет. Вы будете удивлены, но среди моих слушателей много русскоязычных из Америки, Израиля, Великобритании, Италии, Украины, Белоруссии и даже Сирии. И это не только женщины. Мужчины также подписываются на мой канал, ведь они точно также как и женщины сталкиваются с различными жизненными ситуациями, также переживают и также ищут ответы на свои внутренние вопросы.- Да, я абсолютно открыта для своей аудитории. Мне часто приходят письма, истории из которых ложатся в основу новых глав моей книги. Так что, можно сказать, что книга «Память солнечно сплетения» это коллективный труд — мой - как автора, и моих слушателей - как соучастников событий жизни Лолы.На моем канале -Заходите, слушайте, задавайте вопросы и давайте находить ответы вместе!