14 ноября депутат Даугавпилсской думы Михаил Лавренов (Согласие) подал председателю самоуправления предложение восстановить надпись “MŪSU DARBS – DZIMTENEI!” (“Наш труд – родине!”), расположенную на 9-ти этажном здании рядом с Городской думой.

Реконструкцию надписи, с применением LED-освещения, предлагается приурочить к 100-летнему юбилею страны.



“Как говориться, новое – это хорошо забытое старое и сейчас, как никогда, хорошо бы нам его вспомнить”, - отмечает М. Лавренов.



“В то время, когда наш город потерял почти половину населения, когда молодые люди, едва закончив школу уезжают из города и страны, когда родители и государство, воспитав детей и дав им образование, вынуждены отправлять их работать и жить на чужбину, значение этих трех простых слов сложно недооценить.”



“Наш труд – родине!” - как просты и как одновременно глубоки эти слова! Человек рождается в стране, посещает детский сад, школу, училище, институт и в идеале должен применить полученные им знания и навыки на Родине, а не за границей. А на деле, зачастую, получается наоборот”.



По словам депутата, столь важная и красивая надпись привлечет внимание и надолго запомнится горожанам и гостям нашего города, а также, возможно, поспособствует тому, что счастливых молодых людей, работающих на благо города и страны, станет больше.