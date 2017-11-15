В ближайшее время парк транспортных средств пассажирского перевозчика Daugavpils satiksme пополнится двумя автобусами. Но они будут приобретены на вторичном авторынке. Есть факторы, не позволяющие муниципальному предприятию купить совершенно новые автобусы.

Сейчас в автопарке Daugavpils satiksme насчитывается более 50 автобусов. Срок эксплуатации большинства из них составляет более 10 лет. Поэтому неудивительно, что общественный транспорт все чаще нуждается в ремонте.



В ближайшее время у Daugavpils satiksme появится два автобуса Volvo более нового поколения, за которые предприятие заплатит около 75 тысяч евро. Таков результат конкурса, победителем которого стала компания Arden Trade.



«Два автобуса некоторые проблемы автопарка все-таки решат. Потому что сейчас идет «война» за каждую машину. Ведь парк довольно-таки изношен, часты сходы, и каждая машина – наперечет и нужна для города на случай подмены», – говорит Сергей Благовещенский, член правления AS Daugavpils satiksme.



Следует отметить, что автобусы купят на вторичном рынке в Германии. Произвести полную замену транспортного парка на автобусы нового поколения пока не представляется возможным:



«Потому что это – деньги, автобусы ведь обычно покупают партиями. Покупать один новый автобус нет смысла, новые автобусы нужно покупать целой партией. Чтобы была возможность запастись какими-то расходными материалами, каким-то оборудованием для них, чтобы можно было оперативно производить обслуживание и ремонт », – признал Благовещенский.



Для справки: в среднем стоимость одного нового автобуса составляет 200-250 тыс. евро, так что Daugavpils satiksme пока к ним только приглядывается.