Проект "Эмиграция по-нашему" открывает цикл рубрик, гостями которых становятся наши соотечественники, покинувшие Латвию, и в частности Даугавпилс, начав все с начала в других странах.

Елена Куранова - даугавпилчанка, до 2015 года медиа-директор портала Gorod.lv, эмигрировавшая с семьей из Даугавпилса в Воронеж, стала гостем рубрики "Эмиграция по-нашему". Представляем вашему вниманию интервью по Skype, в котором раскрываются мотивы переезда из Латвии в Россию, тонкости адаптации к жизни в России, различия менталитета русских Латвии и РФ, а также восприятие россиянами "наших", приехавших стать "своими".