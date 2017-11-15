Реконструкция здания 26-ого детского сада стала для родителей и воспитанников детского дошкольного учебного заведения настоящей проблемой. Как известно, по причине затянувшейся стройки детям приходится ютиться в одном корпусе, часть детей и вовсе расформирована в другие детские сады.

Несмотря на все обещания о том, что работы пойдут быстрее и долгожданный ремонт завершится в максимально возможные короткие сроки, никаких сподвижек в сторону окончания реконструкции здания родители не наблюдают.



Сегодня уже середине ноября, а ремонтные работы по-прежнему затягиваются. В первом корпусе, где, как сообщалось ранее, работы собирались закончить к середине декабря, ещё не установлены все окна, не завершены работы по установке внутренних коммуникаций, не говоря уже о серой отделке, которая необходимо для того, чтобы сотрудники учреждения своими силами начали делать ремонт внутренних помещений, который не предусмотрен проектом. Что же касается обещанного теплоузла, он всё ещё не автоматизирован.



Мэр города признал проблему с фирмой-исполнителем, однако дал понять, что разрывать договор с фирмой "Шафран", несмотря на все нарушения сроков, дума не будет.



Напомним, что реновацию детского сада проводит SIA “Šafrans”, сумма договора составила 1 245 142,67 евро.