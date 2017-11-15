Сегодня, 15 ноября, около 9 часов утра на перекрестке улиц Имантас и Михоэлса произошло дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев, женщина, управляя автомобилем марки BMW, при выезде с улицы Михоэлса, проигнорировала знак "Уступи дорогу", в результате чего столкнулась с автомобилем Opel. От удара Opel развернуло и выбросило на разделительный зеленый островок, где машина снесла металлический разделитель.За рулем обоих автомашин находились женщины, которые, к счастью, существенных травм в ДТП не получили.На месте работает дорожная полиция.Подробности аварии полиция предоставит позднее.