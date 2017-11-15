"Latvijas dzelzceļš" (LDz) изыскало решения для дальнейшего продвижения первого этапа проекта электрификации железнодорожной сети, который будет реализован в первоначально задуманном виде и полном объеме. Прежде всего будут электрифицированы линии от Даугавпилса и Резекне на Ригу.

Вице-президент LDz Айвар Стракшас поясняет, что сейчас идут переговоры с Европейским инвестиционным банком о совместном участии в финансировании проекта.



Чтобы латвийская отрасль транспорта и логистики была конкурентоспособной, электрификация железнодорожной сети является критически важным проектом, который существенно повлияет и на работников этой отрасли. То есть в будущем — при реализации проекта электрификации — потребуется высококвалифицированная рабочая сила. К тому же после внедрения проекта нужны будут квалифицированные работники для соответствующего содержания линий. Особенно велико будет влияние этого проекта на рабочую силу в Латгальском регионе.



LDz неоднократно подчеркивал необходимость проекта электрификации для повышения конкурентоспособности всей транзитной отрасли Латвии на глобальном и балтийском транспортных рынках, особенно с учетом официальных планов Литовских железных дорог в ближайшие годы электрифицировать железнодорожный стык от белорусской границы до Клайпедского порта.



Ряд глобальных транспортных предприятий, в том числе партнер LDz "DHL Global Forwarding", все больше подчеркивают значение так называемых "зеленых коридоров" при выборе деловых партнеров в цепи своих поставок, чтобы снизить количество выбросов CO2 в атмосферу. DHL сообщает, что к 2050 году планирует обеспечивать поставку грузов с использованием транспорта, не создающего эмиссии газов. К тому же и "Белая книга" европейской транспортной политики определяет необходимость снижения влияния железнодорожного транспорта на окружающую среду.



Электрификация Латвийской железнодорожной сети в качестве важного проекта развития транспортной отрасли включена в Национальный план развития на 2014-2020 годы и Основные установки развития транспорта на тот же период.