Уважаемые жители г.Даугавпилса и консульского округа!



От имени Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе и себя лично искренне и сердечно поздравляем Вас с государственным праздником – Днем провозглашения Акта о Независимости Латвийской Республики!

День Независимости – национальный праздник для каждого народа и служит символом победы, свободы и возрождения!



Мы выражаем абсолютную уверенность, что Латвия шаг за шагом добьется своей главной цели – процветания страны и благополучия граждан!



С удовлетворением отмечаем устойчивые тенденции роста взаимовыгодного белорусско-латвийского сотрудничества и выражаем надежду на его дальнейшее развитие в интересах народов наших стран!



Искренне желаем сил и терпения в решении всех проблем, преодоления всех трудностей!



Пусть каждый день приносит новые успехи и добрые дела, в семьях царят согласие и достаток, звенят детские голоса!

Мира, стабильности и благополучия!



Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе В.В.Климов