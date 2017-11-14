Предстоящее повышение размера минимальной заработной платы на 50 евро (26,3%) может оказаться неподъемным для части предпринимателей, особенно в отдаленных регионах, а это может привести к банкротствам и появлению безработных.

Многие работодатели в сельской местности также обращают внимание на то, что повышение доходов получателей маленьких зарплат фактически происходит механически, тогда как зарплаты можно поднимать только за счет повышения производительности труда.



Если же такой рост эффективности невозможен, повышение скажется на цене конечного продукта и услуги. Но на экспортных рынках цены реализации продукции только потому, что в Латвии повышена минимальная зарплата, поднять невозможно, а это означает изменения в портфеле экспортных продуктов, снижение прибыли и издержек или же все эти процессы одновременно.



Кроме того, следует учитывать, что в результате повышения минимальной зарплаты официальная зарплата может оказаться меньше, чем установлено в стране,



так как «юридически» будет применяться меньшая ставка. То, что предприниматели могут по-разному среагировать на повышение минимальной зарплаты, признает и Служба государственных доходов.



Опыт свидетельствует о том, что есть предприниматели, которые при повышении минимальной зарплаты уменьшают долю зарплат «в конвертах», а есть и те, кто начинает манипулировать с почасовой ставкой.



Напомним, что с 1 января 2018 года минимальную заработную плату в Латвии было решено повысить с нынешних 380 евро до 430 евро.