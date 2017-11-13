Даугавпилсская полиция самоуправления сообщает о том, что 11 ноября после 4 часов утра камеры видеонаблюдения зафиксировали кражу тротуарных бордюров в микрорайоне Новое Строение.

Мужчина грузил бордюры в свой микроавтобус. Информация тотчас же была передана полицейскому патрулю, которым удалось задержать вора - мужчину 1967 года рождения на месте преступления.



На место были вызваны сотрудники Государственной полиции.