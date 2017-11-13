Даугавпилсский участок Латгальского регионального управления Госполиции сообщает о пропавшей женщине и ее дочери.

31-летняя Димпера Бейнарович вместе со своей дочерью 2-летней дочерью вышла из дома в поселке Бикерниеки и пропала. С 25 октября о пропавшей женщине и ее ребенке нет никаких сведений.Приметы Димперы: рост около 160 см, темные волосы.В случае, если кто-либо располагает сведениями о местонахождении Димперы и ее дочери, полиция просит звонить по номеру 654 03302, 110 или обращаться в ближайшее отделение полиции лично.