По ситуации в сфере недвижимости можно судить по благосостоянию жителей города. Портал «Наша» обратился к многолетнему эксперту рынка жилья, руководителю фирмы « Алерте» Евгению Василькову, чтобы выяснить - какие тенденции сегодня преобладают на рынке жилья в Даугавпилсе.

Если говорить о рынке жилья в целом, по Даугавпилсу то рынок достаточно предсказуем. Роста нет, а цены искусственно на бумаге растут. Это значит, что цены, показанные на сайтах недвижимости, очень различны и не соответствуют настоящим продажным ценам.



Обозначенные в объявлениях суммы совсем не означают, что собственники квартир продадут их за ту цену, которую определили. В среднем эти цены надо понижать на определенную сумму в зависимости от товара - это и будет наиболее реальная цена. То есть сегодня рынка как такового нет - каждый ставит такую цену, какую он хочет. За одинаковые квартиры в одном и том же районе один владелец хочет 8 тысяч евро, а другой — 12 тысяч.



Рост идет только в Риге, и составляет где-то до 15% в год. Правда, стоит отметить, что незначительная тенденция к росту наблюдается в ценах на дома и хутора.



В Даугавпилсе последние четыре года самый активный спрос наблюдается на квартиры в Первомайке. Если проанализировать ситуацию - там быстрее всего продается квартиры и, как правило, их очень быстро покупают. Людям нравится близость магазинов, хорошее транспортное сообщение, близость к центру, лесной массив и свежий воздух. Можно сказать, что для сегодняшнего покупателя в Первомайке очень удачно сходятся все критерии в пользу приобретения недвижимости именно там.

Для домов самые «спросовые» районы - Средняя Погулянка, Межциемс и, конечно, Стропы.



Квартиры в Даугавпилсе, в основном, покупают – уехавшие за границу жители города или они пересылают деньги для покупки недвижимости и земель. Одни приобретают жилье для родителей, другие - для себя. Покупают и квартиры, и землю для последующего возведения дома. Правда, стоит отметить, что после покупки они, как правило, опять уезжают за границу. Наверное, приобретение жилья - это задел на будущее, инвестиция на старость. Эта тенденция наблюдается уже более 10 лет.

Если оценивать стоимость покупаемых квартир, то она невысока. В основном квартиры продаются по цене до 10 тысяч, а свыше уже намного сложнее.



Говоря об аренде жилья, сегодня рынок сложился как в 2000-ом году. Денег у людей нет, поэтому опять появился спрос на аренду квартир. Когда у даугавпилчан были деньги, когда были доступны кредиты - люди покупали жилье, а аренда

наоборот, падала.



Сегодня же ситуация поменялась. Сдаются как квартиры, так и дома. Некоторые продают свои квартиры и живут в съемных. Некоторые покупают дачу с дымоходом в черте города и переводят ее в статус дома. Правильный расчет заставляет людей выживать и бороться с кризисом.



Специалист по недвижимости, руководитель фирмы «Алерте» Евгений Васильков