В прошлом году дирекция по безопасности дорожного движения проводила компанию с целью напомнить людям о том, что пристегиваться нужно и в автобусах. Несмотря на все старания дирекции, люди по-прежнему игнорируют это правило и часто даже не знают, что за это полагается штраф.

— Я не пристегиваюсь. Утром подергала его, подержала в руках и отпустила. Не пристегиваюсь.



— Я тоже не пристегиваюсь. Не привыкли мы пристегиваться в автобусах. У водителя хоть и загорается предупреждающий значок, что это нужно сделать — все его игнорируют. Я не видела, чтобы кто-то пристегивался.



Только один из опрошенных на автовокзале использует ремни безопасности в автобусах. Да и то не всегда. Остальные либо не видят в них смысла и доверяют водителю, либо считают, что их нет. На самом деле, в автобусах, выпущенных после 2006 года, они есть по определению, таковы требования. Просто люди настолько привыкли к тому, что в старых их нет, что в новых не замечают их наличия.



Согласно правилам дорожного движения, если посадочное место оборудовано ремнём безопасности, то пассажир во время поездки должен пристегнуться. Пассажир в легковом автомобиле является пассажиром и в автобусе. Рассказывает представитель дирекции по безопасности дорожного движения Янис Айзпорс.



За несоблюдение требований пассажиру грозит штраф. Однако, если в случае с легковым автомобилем полиции не составляет труда констатировать нарушение, то с пассажирскими автобусами все в разы сложнее.



«Полиция останавливает автобус, если он остановился, если он стоит на месте, то не таких правил, что пассажир обязан быть пристегнутым. То есть, только если на ходу. Но как на ходу проверишь? Это на совести пассажира», — рассказывает член правления Латвийской ассоциации автовокзалов и региональных перевозчиков Улдис Колужс.



Таким образом, хотя нормы и есть, их соблюдение — добровольное. Штраф пассажиру на практике вряд ли выпишут. Только дело вовсе не в штрафах, говорят в дирекции по безопасности дорожного движения. Ремень может спасти человеку жизни.