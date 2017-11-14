Середина ноября – время традиционного Международного фестиваля фольклорной музыки “INTERFOLK in Russia”, который проходит в северной столице России – Санкт-Петербурге.

В этом году состоялся уже 10-ый фестиваль, в котором приняли участие более 50 музыкальных коллективов из России, Абхазии, Латвии, Эстонии, Литвы, Великобритании, Эквадора, Ирана, Бельгии, Швейцарии, Румынии, Кубы и Индонезии.



В конкурсной программе фестиваля успешно выступили коллектив из Даугавпилса – смешанный хор “Nojauta”, в котором участвуют учащиеся 9-12 классов Даугавпилсской средней школы №13. Коллектив к выступлению на международном конкурсе готовили педагоги школы Лариса Богатырева, Евгений Устинсков, Илона Куля и Инесе Зугицка. Коллектив исполнил современные обработки латышских народных песен и по решению жюри был удостоен Первого Приза.