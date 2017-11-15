Специально для жителей Даугавпилса 2-3 декабря организуется бесплатная «Даугавпилсская рождественская ярмарка». Даугавпилсский Олимпийский центр превратится в рождественский город под крышей. Более 200 производителей, торговцев, фермеров, дизайнеров и мастеров в одном месте предложат все - от продуктов питания до одежды. Данное мероприятие будет радовать жителей и гостей города эксклюзивными изделиями целых два дня.

2 декабря с 11 до 18 часов, а 3 декабря с 10 до 16 часов Даугавпилсский Олимпийский центр откроет свои двери для бесплатной ярмарки и приглашает как детей, так и взрослых. Здесь вы встретите производителей, которые предложат домашнюю выпечку, пряники, вафли, травяные чаи, специи, медовые джемы, шоколад и т. д. Тем, кто ищет непищевые продукты, а праздничную атрибутику, будут предложены восковые свечи, елочные игрушки, светильники, шерстяные изделия, рождественские букеты, изделия ручной работы из льна, войлока, ювелирные изделия из янтаря и многое другое.Возможность приобрести что-то новое предложат производители одежды и аксессуаров, дизайнеры и мастера, которые представят зимние коллекции. На ярмарке производители с радостью ответят на все интересующие вопросы, проконсультируют, предоставят необходимую информацию и помогут найти оптимальное соотношение цены / качества.«Даугавпилсская рождественская ярмарка» станет эксклюзивным развлечением для всей семьи. У уставших от беготни и спешки в праздничные дни родителей будет возможность привести своих малышей на мероприятие, где их будет ожидать изобилие вкусностей и разнообразных подарков. Вместе со своими близкими вы сможете без стресса и спешки выбрать эксклюзивные изделия, которые невозможно приобрести в магазинах массовой продажи, уже 2-3 декабря в Даугавпилсском Олимпийском центре. Мероприятие бесплатное, поэтому приезжайте со всей семьей и друзьями.