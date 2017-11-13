Редакция портала Nasha.lv продолжает следить за проектом столичных СМИ о Даугавпилсе. Очередной материал наших коллег приоткрыл рижанам завесу настроения даугавпилчан.

«В Даугавпилсе все плохо», - так думают жители других городов, и именно так, кажется, считают даугавпилчане. Но так ли это на самом деле? Отток молодежи и людей трудоспособного возраста, низкие зарплаты – это проблемы всей страны. В Даугавпилсе еще и мало рабочих мест. Но только ли это волнует жителей самого русского города Латвии? Русский TVNET вышел на улицы Даугавпилса, чтобы узнать – что беспокоит горожан, каких изменений они ждут и как оценивают работу властей города. Ответы получились очень разными.



Анна, продавец:

- Молодежь все чаще уезжает. Думаю, если именно для молодежи в лучшую сторону ничего не изменится, город может вымереть. Сейчас большинство жителей города - это пенсионеры и школьники. Студенты стараются уехать в Ригу или за границу. У тех, кто остаётся в городе, заканчивает Даугавпилсский университет, практически нет перспектив - многие не могут найти работу. Также считаю, что образование в наших школах оставляет желает лучшего.



Еще одна проблема - обслуживание малоимущих, пенсионеров - у них маленькая пенсия, мало средств. Не спасает и то, что им дали бесплатный проезд в общественном транспорте. Мы живем в Евросоюзе, где пенсионеры должны чувствовать себя защищенными, но у нас они, к сожалению, вынуждены выживать от пенсии до пенсии.От государственной медицины в городе уже, можно сказать, ничего не осталось, - мы, местные жители, в случае необходимости, сначала обращаемся в городскую поликлинику, но, в связи с тем, что там большие очереди, приходится идти в частные клиники. Там очень дорого, и я бы не сказала, что качество услуг там лучше.

Адам, переехал в Даугавпилс из Польши 5 лет назад:

- Молодым людям трудно найти работу. По этой причине многие думают о том, чтобы уехать из Даугавпилса. Хотя, возможно, все ещё зависит от гибкости человека, - в некоторых сферах есть работа, но она требует того, чтобы сотрудник перестраивался на другую сферу деятельности, а делать это готовы не все.

Жанна, организатор детских мероприятий:

- То, что молодежь уезжает, знают все. Эта проблема актуальна во всей Латвии, однако, мне кажется, в Даугавпилсе народа меньше всего.



Молодым людям в городе нечем заняться - в Риге и других городах занятий, возможностей культурного досуга больше. У нас работает молодежный центр, проводятся некоторые культурные мероприятия, например, Artišoks, однако, на мой взгляд, такие мероприятия должны проходить чаще одного раза в год.

Игорь, работник Latvijas maiznieks:

- Основная проблема города заключается в том, что многие не могут найти работу. Еще один больной вопрос - дороги во дворах. Они все разбитые, и вроде чинить их не собираются.

Александр, лаборант в школе:

- Мне сложно говорить о проблемах, но, думаю, что политика, смена власти, влияют на город. Люди голосовали за одного, а к власти пришел другой.

Анна, продавец:

- Не хочу обсуждать нашего мэра, но одно скажу - человек уже был у власти и его «сняли», сейчас же он снова у власти, ну о чем здесь можно говорить? Пока я не видела его «хороших дел для города». Меня очень огорчило то, что предыдущий мэр хотел сделать муниципальные аптеки в отдаленных районах, а Эйгимс эту идею отклонил. Однако, он у власти, это его право, осуждать тут нечего, надо мириться с тем, что есть.

Игорь, работник Latvijas maiznieks:



- Если говорить о политике, то общественность в большинстве своем, судя по всему, хотела бы вернуть Элксниньша. В каком то смысле они правы. Думаю, надо дать попробовать управлять городом кому-то новому. А то старые вроде как пытаются что-то сделать, но результатов не видно.

Жанна, организатор детских мероприятий: