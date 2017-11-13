Транспортная комиссия Даугавпилсской думы рассмотрела возможность сделать улицу Райня односторонней в сторону Даугавпилсского ЗАГСа.

Некоторые водители делают акцент на том, что из-за припаркованных вдоль обочины машин, на ул.Райня плохой обзор. По причине устроенной парковки вдоль улицы зачастую машинам трудно разъехаться. Водителям, для того, чтобы разъехаться, приходится пропускать друг другу, что создает пробки - особенно в часы пик утром и вечером.



Члены комиссии решили вынести вопрос необходимости сделать улицу Райня односторонней на общественное обсуждение.



Станет ли улица Райня односторонней будет зависеть от мнения горожан.