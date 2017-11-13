Транспортная комиссия Даугавпилсской думы рассмотрела возможность сделать улицу Райня односторонней в сторону Даугавпилсского ЗАГСа.
Некоторые водители делают акцент на том, что из-за припаркованных вдоль обочины машин, на ул.Райня плохой обзор. По причине устроенной парковки вдоль улицы зачастую машинам трудно разъехаться. Водителям, для того, чтобы разъехаться, приходится пропускать друг другу, что создает пробки - особенно в часы пик утром и вечером.
Члены комиссии решили вынести вопрос необходимости сделать улицу Райня односторонней на общественное обсуждение.
Станет ли улица Райня односторонней будет зависеть от мнения горожан.
Члены комиссии решили вынести вопрос необходимости сделать улицу Райня односторонней на общественное обсуждение.
Станет ли улица Райня односторонней будет зависеть от мнения горожан.