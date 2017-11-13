До 11 октября в Даугавпилсском самоуправлении проходил конкурс на должность руководителя муниципальной полиции.

Несмотря на то, что оценочная комиссия до сих пор не определила победителя конкурса, стали известны претенденты на вакантную должность.



Даугавпилсскую полицию самоуправления желают возглавить:



- нынешний руководитель отделения дорожной полиции Латгальского регионального управления Госполиции Александр Линкевич;

- нынешний заместитель руководителя муниципальной полиции Геннадий Каминский;

- бывший руководитель Резекненского участка Государственной полиции, Игорь Трофимов.



Кто из претендентов возглавит структуру станет известно уже в ближайшее время.



Напомним, что по словам руководства города, помимо соответствия всем требованиям конкурса, предпочтение при выборе главы Муниципальной полиции будет отдаваться жителям Даугавпилса, знающим город и ситуацию в нем не понаслышке.