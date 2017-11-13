Марис Гаркулс, еще недавно занимавший должность технического директора Даугавпилсского ПЖКХ, назначен на должность коммерческого директора в муниципальное предприятие "Labiekārtošana D".

Напомним, работа коммерческого директора в фирме "Labiekārtošana D" Марису Гаркулсу хорошо знакома, ведь на этой должности он работал до февраля 2017 года.



После того как г-н Гаркулс ушел с предприятия, он занял должность технического директора в ПЖКХ.



На прошлой неделе стало известно, что Марис Гаркулс написал заявление по собственному желанию, покинув предприятие жилищно-коммунальных услуг. Чуть позднее появилась информация, что он вновь назначен на должность коммерческого директора на предприятии "Labiekārtošana D".



По каким причинам Марис Гаркулс "проротировался" по предприятиям Даугавпилсского самоуправления и вновь вернулся к должности, которую в феврале этого года покинул по своему желанию, не сообщается.



Напомним, Марис Гаркулс является членом Латгальской партии. В 2017 году пробовал попасть в думу Даугавпилса на муниципальных выборах.