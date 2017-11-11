Лучший фигурист Латвии, даугавпилчанин Денис Васильев, вчера, 10 ноября, откатал короткую программу на этапе Гран-при Японии в городе Осака. После первых дней соревнований даугавпилчанин занимает 8-ое место.

На Гран-при Японии за короткую программу Денис Васильев получил 76,51 баллов. Среди 11 участников он показал восьмой результат. Неудачное падение не позволило нашему фигуристу получить более высокие баллы.



После первых дней соревнований лидирует россиянин Сергей Воронов (90,60), за ним следует представитель Израиля Алексей Биченко (85,52) и американец Джейсон Браун (85,36). Итоговые результаты Гран-при Японии по фигурному катанию станут известны после проката основной программы, которая состоится уже сегодня.