В четверг, 9 ноября, сотрудники Государственной полиции получили информацию о нескольких попытках убийства, которые произошли в Даугавпилсе, а также о тяжелой аварии, в результате которой пострадал человек.

В связи с произошедшим Бюро Криминальной полиции начало несколько уголовных процессов. В результате расследования стало известно, что со всеми правонарушениями, возможно, связан один и тот же мужчина 1959 года рождения. В следствии оперативных действий он был задержан в течение нескольких часов.



Подробности



9 ноября Даугавпилсское отделение Госполиции получило информацию о двух женщинам, которым причинил тяжкие телесные повреждения некий мужчина, оставив своих жертв в беспомощном состоянии.



В результате расследования было установлено, что мужчина 1959 года рождения, около 8 часов утра пришел в гости к своей жене, с которой не жил вместе долгое время. В результате произошедшего конфликта, мужчина избил женщину металической арматурой.



После этого мужчина отправился домой, где тяжело ранил женщину 1957 года рождения, многократно ударив ее топором по голове и другим частям тела. Преступление мужчина попытался скрыть. Он облил квартиру дизельным топливом и поджог.



Оставив окровавленную женщину в квартире, мужчина сел за руль своего автомобиля марки JEEP и направился в сторону Силене. На дороге Даугавпилс-Силене он совершил тяжелую аварию, въехав в полуприцеп автомобиля SCANIA, за рулем которого находился мужчина 1976 года рождения. Получив травмы, с места происшествие мужчина, управлявший JEEP, был доставлен в больницу.



В связи с совершенными преступлениями начато несколько уголовных процессов, в том числе за убийство с отягчающими обстоятельствами.



Сегодня Даугавпилсский суд принимает решение об аресте возможно виновной персоны.



В случае, если вина будет доказана, мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.



Обе жертвы нападений выжили, однако находятся в тяжелом состоянии.



