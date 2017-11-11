В последнее время на рынке труда наблюдается такая тенденция: специалисты высокого и среднего уровня, работающие за границей, возвращаются в Латвию, однако спустя какое-то время снова уезжают назад. Причина — недостаточные зарплаты.

Такое мнение на конференции «Бизнес-прогнозы», организованной газетой Dienas Bizness, озвучила председатель правления компании по подбору персоналом Fontes Инесе Камаруте, сообщает rus.db.lv.



При этом уровень таких руководителей очень высокий и нередко они могут заменить 2-3 работающих на латвийском предприятии специалистов. Спрос на них тоже очень высок, поскольку сегодня предприятия ищут своего рода руководителей — «киборгов», умеющих не только мыслить глобально, но разбирающихся в цифровых решениях, думающих стратегически и способных осваивать экспортные рынки. «Когда предприятия обращаются к нам за помощью в поиске нужного работника, то они описывают свои пожелания так: чтобы он мог делать то, то и еще вот это. Но, к сожалению, это невозможно».



Однако руководители примерно такого уровня все-таки есть, но чаще всего они приезжают из-за границы, проработав в крупной российской или американской корпорации какое-то время. «К сожалению, их довольно трудно адаптировать к латвийской бизнес-среде, и часто их не устраивает размер вознаграждения, поэтому они, поработав в Латвии, возвращаются назад, в международные корпорации.



Нашим предпринимателям надо думать над тем, как мотивировать таких специалистов оставаться дома — и в плане заработков, и в плане должностных обязанностей», — говорит Камаруте.



Говоря о спросе на рынке труда, эксперт отметила, что остро не хватает специалистов-руководителей для строительной отрасли с высшим образованием, а также руководителей, которые могут решать сразу несколько проблем предприятия, а также управлять компанией виртуальным образом.