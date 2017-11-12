На заседании Даугавпилсской городской думы, которое прошло 9 ноября, депутаты утвердили проект решения Департамента спорта и молодежи и вознаграждении даугавпилсских спортсменов, показавших хорошие показатели на соревнованиях.

Семь спортсменов, ставших призерами на соревнованиях высокого уровня, удостоятся денежных призов в размере от 716 до 3414 евро. Их тренеры также получат вознагражение.



Список спортсменов включает следующие имена:

Анастасия Григорьева (3 место в Мировом чемпионате по вольной борьбе среди взрослых);

Анджей Лебедев (1 место в Чемпионате Европы по спидвею);

Олег Михайлов (3 место в Командном чемпионате Европы по спидвею среди юниоров);

Евгений Костыгов (3 место в Командном чемпионате Европы по спидвею среди юниоров);

Давис Курмис (3 место в Командном чемпионате Европы по спидвею среди юниоров);

Артем Трофимов (3 место в Командном чемпионате Европы по спидвею среди юниоров);

Вадим Кожевников (3 место в Чемпионате Европы по тяжелой атлетике).



К награждению также представлены следующие тренеры:



Любовь Копылова;

Николай Кокин;

Игорь Очкуров.



Всего на награждение спортсменов и их тренеров потребуется 15 тысяч евро из средств городского бюджета.