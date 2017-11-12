На заседании Даугавпилсской городской думы, которое прошло 9 ноября, депутаты утвердили проект решения Департамента спорта и молодежи и вознаграждении даугавпилсских спортсменов, показавших хорошие показатели на соревнованиях.

Семь спортсменов, ставших призерами на соревнованиях высокого уровня, удостоятся денежных призов в размере от 716 до 3414 евро. Их тренеры также получат вознагражение.

Список спортсменов включает следующие имена:
  • Анастасия Григорьева (3 место в Мировом чемпионате по вольной борьбе среди взрослых);
  • Анджей Лебедев (1 место в Чемпионате Европы по спидвею);
  • Олег Михайлов (3 место в Командном чемпионате Европы по спидвею среди юниоров);
  • Евгений Костыгов (3 место в Командном чемпионате Европы по спидвею среди юниоров);
  • Давис Курмис (3 место в Командном чемпионате Европы по спидвею среди юниоров);
  • Артем Трофимов (3 место в Командном чемпионате Европы по спидвею среди юниоров);
  • Вадим Кожевников (3 место в Чемпионате Европы по тяжелой атлетике).

К награждению также представлены следующие тренеры:

Любовь Копылова;
Николай Кокин;
Игорь Очкуров.

Всего на награждение спортсменов и их тренеров потребуется 15 тысяч евро из средств городского бюджета.