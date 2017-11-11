Каждый житель Даугавпилса, кого беспокоят головные боли, причиной которых может быть мигрень, приглашается на бесплатные консультации к специалистам.

Консультации организованы Латвийским обществом головной боли в рамках социальной кампании “Migrēna Help”.



На консультации можно записаться до 30 ноября, позвонив по телефону 26575884 каждый рабочий день с 13:00 до 16:00 (за исключением четвергов).



В этом году консультации будут проводиться в Риге, Даугавпилсе, Лиепае, Валмере и Юрмале.