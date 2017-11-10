11 ноября, в День Лачплесиса, в Даугавпилсе состоится традиционное факельное шествие. Сбор колонны начнется в 16:30 около нового корпуса Даугавпилсского университета. Шествие начнется в 17:00.

На данный момент на участвие в шествии подано более 2000 заявок. Факелы обеспечивает самоуправление, однако их количество ограничено. Поэтому, с учетом количества желающих принять участие в праздничном шествии, отдел культуры Даугавпилсской думы призывает людей приходить со своими факелами и свечами.



Завершится шествие с факелами традиционно на площади Единства, где участники шествия установят факела и свечи по контуру Латвии.



Так как мероприятие связано с огнем, представители отдела культуры настоятельно просят следить за информацией координаторов мероприятия, чтобы обеспечить максимальную безопасность.



По завершению шествия на площади Единства начнется концерт, в котором примет участие ансамбль "Dobeles zemessargi".



Предлагаем читателям портала "Наша" вспомнить как прошло факельное шествие в Даугавпилсе в прошлом году, и настроиться на участие в шествии этого года.