Как сообщает сайт Центрального агентства финансов и договоров (ЦФЛА) в рамках инвестиций в проекты, связанные с улучшением качества и доступности водоснабжения, из Фонда Кохезии доступны более 11,7 млн евро. В рамках данного этапа проекты будут реализованы в Риге и Даугавпилсе.

Цель данной поддержки заключается в развитии системы водоснабжения, улучшении и доступности его качества, обеспечении высококачественной среды обитания, снижении загрязнения окружающей среды и в содействии выполнению требований директив ЕС в области управления водными ресурсами.



На третьем этапе отбора проектов финансирование будет доступно самоуправлениям с населением более 100 тысяч человек, то есть Риге и Даугавпилсу. Риге на реализацию проекта выделено 9 932 725 евро, а Даугавпилсу - 1 775 050 евро.



Заявки на европейское финансирование от предприятий SIA "Rīgas ūdens" и SIA "Daugavpils ūdens" принимаются до 6 марта 2018 года.



Даугавпилсский водоканал уже подал заявку на проект европейского финансирования для подключения к централизованной системе водоснабжения и канализации жителей микрорайона "Юдовка".