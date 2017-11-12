Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону об услугах общественного транспорта, которые позволят в регионах с низким пассажиропотоком использовать легковые автомобили в качестве общественного транспорта.

В регионах с малым числом жителей и, следовательно, пассажиров автобусы часто ездят полупустые.



С целью обеспечить доступность услуг общественного транспорта в этих местах и не допустить закрытия рейсов, депутаты разрешили использовать небольшие автобусы, микроавтобусы и автомобили по запросу пассажиров.



Следовательно, расходы, которые государство должно компенсировать перевозчикам, будут меньше, подчеркивают авторы законопроекта.



Впрочем, парламент, принимая поправки к закону, определил, что транспортные средства категории М1, используемые для предоставления услуг общественного транспорта, должны проходить технический осмотр два раза в год.



Ранее уже сообщалось о встрече представителей Автотранспортной дирекции, Латгальского региона планирования и перевозчиков, на которой обсуждались текущая ситуация в Латгалии.



В качестве главной проблемы обозначали низкое качество услуг, за которые в Латгалии потребители платят такую же цену, как за более качественные в других местах.