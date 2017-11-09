Обращаюсь к de jure и de facto мэрам Даугавпилса - Рихарду Эйгимсу (СЗК) и Янису Лачплесису (Единство/Латгальская партия).

Ещё в сентябре этого года вам обоим было известно, что предприятие "Latvijas Gāze" ("Conеxus Baltic Grid") с ноября месяца предприятию "Daugavpils siltumtīkli" будет выставлять счёт за доставку газа, что приведёт к повышению тарифа на тепло для горожан.



Никто из вас обоих не предпринял никаких шагов для предотвращения этого повышения. Смотря на происходящее - депутаты "Согласия" ещё в октябре направили в "Latvijas Gāze" просьбу о возможных решениях сложившийся ситуации и пересмотре заключённых договоров. Было проведено ряд встреч с руководствами обоих предприятий, и от "Latvijas gāze" было получено новое предложение с более выгодными условиями. До сегодняшнего момента - это предложение "в воздухе" и никто из вас - не посчитал нужным даже встретиться с представителями поставщиков природного газа, обсудить более выгодные условия или отправить кого-то на переговоры в "Газпром", как вы этим хвалились перед выборами.



Тариф на отопление повысился. Вы поступили бесхозяйственно. Но это все в прошлом. Главное - что можно и нужно делать сейчас?!



Решение очень простое - вам обоим, как лицам, представляющим Даугавпилс, необходимо изучить данный вопрос, принципы образования цены, объёмы закупки газа и встретиться с руководством "Latvijas Gāze" и добиться для города более удачного решения сложившейся проблемы. Подумайте в данных обстоятельствах о людях, а не о своих амбициях.



Ведь новость "о не повышении тарифа" была бы - хорошей новостью.



Андрей Элксниньш