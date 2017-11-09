Для Даугавпилса проблема нехватки инженерных кадров очень актуальна. Высоко квалифицированных технических специалистов не хватает как в производственной сфере, так и на предприятиях самоуправления.

В Даугавпилсе с 1961 года работает филиал Рижского технического Университета, однако, в последнее время выпускники школ идут учиться туда не охотно. Технические специальности требуют хорошей школьной подготовки по фундаментальной математике, физике, знаний по химии. Учиться в техническом вузе не легко. В то же время, стоит учитывать, что на рынке труда по всей Европе сейчас высоко ценятся инженерные кадры в таких сферах как IT-технологии, энергетика, строительство, машиностроение.



Преподаватели Рижского технического университета советуют учащимся средних школ усиленно обращать внимание на математику и физику, тогда получить востребованное образование будет гораздо легче. И помните, современное развитие основано на высоконаучных технологиях, так что будущее за инженерами!