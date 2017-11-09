После публикации результатов исследования, заказанного Министерством образования и науки об оптимизации сети школ, даугавпилчане всерьез обеспокоились. Согласно результатам исследования, в Даугавпилсе должно остаться всего 6 средних школ. В Даугавпилсском крае, к слову, по мнению исследователей МОН, их не должно быть вообще.

Портал "Наша" на пресс-конференции обратился с вопросом о перспективах развития подобного сценария к руководителю Управления образования Даугавпилса - Марине Исуповой.



- Беспокоиться пока не о чем. Стоит учитывать, что данное исследование и его результаты - это всего лишь рекомендации и, в какой-то степени, субъективное мнение МОН, и решение большинства вопросов остается на усмотрение самоуправлений. МОН хочет законно закрепить за собой право определять минимальное количество учеников в средних и основных школах, при котором самоуправление будет получать финансирование на школьников. По мнению министров, назвать школу оптимальной можно при наличии в ней трех параллельных классов в рамках средней школы (10-го, 11-го и 12-го классов), в каждом из которых должно учиться не менее 25 человек (всего 225 в средней школе). В случае утверждения данных поправок, школы, не соответствующие требованиям, финансироваться не будут.



Сегодня в городских средних школах Даугавпилса учатся 1500 учеников. Учитывая такой расклад, самоуправление Даугавпилса вовсе не получило бы никакого финансирования. В результате остается два варианта: финансировать их обучение из городского бюджета или же реорганизовывать школы, чтобы они соответствовали требованиям МОН.



Если мы хотим, чтобы наши учителя получали большую зарплату - оптимизация нужна, но вряд ли так, как предлагает министерство», – рассказала Марина Исупова.