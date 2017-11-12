Во вторник, 14 ноября, в саду Даугавпилсской крепости состоится торжественное открытие отреставрированного памятника солдатам 10-го Айзпутского пехотного полка Земгальской дивизии, погибшим в боях за свободу Латвии в 1918-1920 годах. Начало мероприятия в 12:00.

В 2015 году общество «Наследие Даугавпилса» начало сбор средств на восстановление монумента. В данный момент памятнику возвращен прежний вид, в реставрационных и прочих работах участвовали SIA Konvents, BORG и Dabīgais akmens.



В открытии отреставрированного памятника примут участие высокопоставленные должностные лица, оркестр сухопутных вооруженных сил Латвии, представители Земессардзе и яунсарги.